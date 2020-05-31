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Вблизи Рима разбился небольшой самолет, двое погибших

Воскресенье, 31 мая 2020, 15:18

Близ Рима в муниципалитете Неттуно в воскресенье утром разбился сверхлегкий самолет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

 Частный самолет незадолго до аварии вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью. На борту находились двое молодых мужчин.

Прежде чем упасть на землю, по крайней мере по некоторым свидетельствам , самолет загорелся, возможно, из-за неполадок с двигателем. Расследование аварии уже началось, как со стороны карабинеров, так и со стороны инспекторов из Национального агентства по безопасности полетов.

Обугленные тела погибших были найдены пожарными, которые прибыли на место происшествия вместе с солдатами роты "Арма Ди Анцио".

Всего три дня назад двухместный самолет, вылетевший из Рима, затонул в Тибре через аварийную ситуацию. На борту находились 30-летний пилот-инструктор, который был спасен из кабины самолета, а затем госпитализирован, и его 22-летний ученик, который погиб. В этом деле прокурор возбудил дело о непреднамеренном убийстве.

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