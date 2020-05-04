Керівна партія Польщі розглядає відставку президента, щоб відкласти вибори - ЗМІ

У керівній партії Польщі "Право і справедливість" розглядають варіант відставки президента Анджея Дуди для того, щоб відкласти проведення виборів.

Про це повідомляє Onet з посиланням на три незалежних джерела, передає "Європейська правда".

Зазначається, що якби зараз Анджей Дуда добровільно пішов з посади, "Право і справедливість" могла б заново призначити президентські вибори на середину липня.

В той же час, це крайній варіант, який зараз розглядає керівництво партії, щоб провести вибори на власних умовах.

Як підкреслює Onet, відставка Дуди стала б рецептом від проблем, пов'язаних з організацією виборів у травні. Проти виборів у заочному форматі виступає колишній віцепрем'єр Ярослав Говін, лідер однієї з політичних сил, що підписали коаліційну угоду. Очолювана ПіС коаліція має в Сеймі 235 депутатів, що на 4 мандати більше мінімальної більшості. 18 мандатів належить партії Говіна. На даний момент все вказує на те, що, незважаючи на спроби перетягнути депутатів угоди на свій бік, у ПіС все ж може не вистачити голосів на підтримку закону про заочне голосування.

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За словами співрозмовників Onet, якщо президент ПіС Ярослав Качинський не матиме гарантій, що у нього буде більшість, необхідна для проведення заочних виборів у травні, то він взагалі не поставить цей проєкт на голосування, оскільки не може дозволити собі провал.

Подібних проблем можна уникнути, якщо Дуда подасть у відставку.

Згідно з Конституцією, в такій ситуації главою держави автоматично стає спікер Сейму. Конституція говорить також, що у разі відставки, спікер Сейму призначає нові вибори "не пізніше ніж у чотирнадцятий день після звільнення президентського крісла, призначаючи дату виборів на вихідний день, що припадає протягом 60 днів з дня призначення виборів". Це дало б ПіС велику можливість для маневру, адже такі вибори можуть бути організовані навіть через кілька днів після відставки президента і не пізніше, ніж через 2,5 місяці після відставки.

У понеділок канцелярія президента поінформувала, що Анджей Дуда виступить зі зверненням, однак його виступ стосувався газопроводу Baltic Pipe, він жодним чином не коментував інформацію про свою відставку.

Як повідомлялося, низка колишніх президентів і прем’єрів Польщі, серед яких Лех Валенса та Броніслав Коморовський, у відкритому листі заявили, що не голосуватимуть на "псевдовиборах", і закликали громадян вчинити так само.