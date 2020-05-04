Правящая партия Польши рассматривает отставку президента, чтобы отложить выборы - СМИ

В правящей партии Польши "Право и справедливость" рассматривают вариант отставки президента Анджея Дуды для того, чтобы отложить проведение выборов.

Об этом сообщает Onet со ссылкой на три независимых источника, передает "Европейская правда".

Отмечается, что если бы сейчас Дуда добровольно ушел с должности, "Право и справедливость" могла бы заново назначить президентские выборы на середину июля.

В то же время это крайний вариант, который сейчас рассматривает руководство партии, чтобы провести выборы на собственных условиях.

Как подчеркивает Onet, отставка Дуды стала бы рецептом от проблем, связанных с организацией выборов в мае. Против выборов в заочном формате выступает бывший вице-премьер Ярослав Говин, лидер одной из политических сил, подписавших коалиционное соглашение. Возглавляемая ПиС коалиция в Сейме включает 235 депутатов, что на 4 мандата больше минимального большинства. 18 мандатов принадлежит партии Говина. На данный момент все указывает на то, что, несмотря на попытки перетянуть депутатов на свою сторону, у ПиС все же может не хватить голосов в поддержку закона о заочном голосовании.

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По словам собеседников Onet, если президент ПиС Ярослав Качиньский не получит гарантий, что у него будет большинство, необходимое для проведения заочных выборов в мае, то он вообще не поставит этот проект на голосование, поскольку не может позволить себе провал.

Подобных проблем можно избежать, если Дуда подаст в отставку.

Согласно Конституции, в такой ситуации главой государства автоматически становится спикер Сейма. Конституция говорит также, что в случае отставки спикер Сейма назначает новые выборы "не позднее чем на четырнадцатый день после освобождения президентского кресла, назначая дату выборов на выходной день, приходящийся в течение 60 дней со дня назначения выборов". Это дало бы ПиС большую возможность для маневра, ведь такие выборы могут быть организованы даже через несколько дней после отставки президента и не позже чем через 2,5 месяца после отставки.

В понедельник канцелярия президента сообщила, что Дуда выступит с обращением, однако его выступление касалось газопровода Baltic Pipe, и он никоим образом не комментировал информацию о своей отставке.

Как сообщалось, ряд бывших президентов и премьеров Польши, среди которых Лех Валенса и Бронислав Коморовский, в открытом письме заявили, что не будут голосовать на "псевдовыборах", и призвали граждан поступить так же.