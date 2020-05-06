Уряд Британії готує послаблення карантину в три етапи – ЗМІ

Британський уряд розробив триетапний план з послаблення коронавірусних обмежень, вперше введених в кінці березня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Times.

Уряд повинен переглянути обмеження до 7 травня, але прем'єр-міністр Борис Джонсон ясно дав зрозуміти, що він стурбований через можливу другу хвилю зростання смертельних випадків.

Перша фаза послаблень буде включати в себе відкриття невеликих магазинів і робочих місць на відкритому просторі, друга - відкриття великих торгових центрів.

Паби, ресторани, готелі та розважальні центри відкриються одними з останніх.

Як повідомлялося, за підсумками останньої доби, Британія вийшла на 1 місце у Європі за кількістю загиблих від епідемії – більше 29 400 осіб.

Раніше Управління національної статистики в Британії оприлюднило дані, які свідчать про те, що країна зареєструвала найбільше в Європі випадків смерті, пов’язаних з коронавірусом. Їхня цифра суттєво більша, ніж дані Департаменту за аналогічний період.