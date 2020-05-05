У Британії заявили про найвище число жертв від коронавірусу в Європі

Управління національної статистики в Британії оприлюднило дані, які свідчать про те, що країна зареєструвала найбільше в Європі випадків смерті, пов’язаних з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Дані статистичного відомства показують, що в Англії та Уельсі до 24 квітня було зареєстровано 29 710 смертей через COVID-19, у той час як Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення повідомив про 22 173 випадків смерті за той же період.

Загальна кількість померлих, за даними статистичного відомства, на 34% вища, ніж за даними Міністерства охорони здоров'я.

Це пояснюють тим, що дані управління статистики включають усі згадки про COVID-19 у свідоцтві про смерть, у тому числі підозру на наявність захворювання, та ґрунтуються на даті настання смерті.

Дані Міністерства охорони здоров'я ґрунтуються на даті повідомлення про смерть і на випадках смерті, коли померлого тестували на коронавірус.

За підрахунками Reuters, якщо додати смертність у Шотландії і Північній Ірландії, то Британія обігнала Італію та повідомила про найвищу офіційну кількість випадків смерті від коронавірусу в Європі - 32 313.

Як відзначає агентство, ця цифра є результатом одного з декількох методів розрахунку смертності та її важко порівнювати з іншими країнами. Однак вона дає чіткий сигнал того, що Британія може стати найбільш постраждалою від пандемії країною Європі, незважаючи на те, що спалах тут почався пізніше, ніж в інших країнах.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон відкладав запровадження жорсткого карантину у той час, як лікарні в Італії вже були переповнені.