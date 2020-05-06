Литва направила Мінську ноту з закликом зупинити запуск Білоруської АЕС
Литва направила Білорусі ноту із закликом зупинити роботи по запуску Білоруської АЕС в Островці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
"Ми закликаємо сусідню країну віддати пріоритет безпеці, а не будівельному графіку, і не створювати загрози жителям ні своєї країни, ні інших країн" - заявили в МЗС Литви.
"Конструктивним кроком у цьому напрямку, на який сподіваються Литва і Євросоюз, була б зупинка робіт із запуску і термінова організація білоруського національного плану дій з реалізації рекомендацій стрес-тестів на АЕС під наглядом експертів ЄС і негайне прийняття групи міжнародних експертів для забезпечення процесу моніторингу", - йдеться у заяві.
Перший енергоблок БелАЕС планують запустити 2020 року. Литовський уряд каже, що при будівництві станції не були дотримані вимоги техніки безпеки та охорони природи. Білорусь такі претензії категорично відхиляє.
Сейм Литви в червні 2017 року законодавчо закріпив, що Білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей.