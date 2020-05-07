У Німеччині у березні рекордно обвалилося промислове виробництво
Через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 та запроваджені урядом та бізнесом у зв'язку з нею обмеження у Німеччині у березні цього року зафіксоване рекордне скорочення промислового виробництва.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.
У березні, відколи в Німеччині запровадили карантинні обмеження, промислове виробництво скоротилося на 9,2% порівняно з попереднім місяцем, повідомили у четвер, 7 травня, в Федеральному статистичному відомстві.
У порівнянні з березнем 2019 року падіння є ще сильнішим - на 11,6%, інформує агентство dpa.
У міністерстві фінансів ФРН прогнозують ще більше падіння за підсумками квітня. Падіння виробництва на понад 9% - найсильніше з 1991 року, коли розпочалося ведення такої статистики.
За офіційною статистикою, зокрема, найбільше страждає автомобільна промисловість - у ній виробництво скоротилося більш ніж на третину. Також значно впало виробництво друкованої та фармацевтичної продукції, одягу, виробництво енергії. Будівництво - єдина галузь промисловості, яка зросла - на майже 2%.
Нагадаємо, уряд Німеччини ввів тимчасове зниження податків на продукти харчування в ресторанах, щоб пом'якшити економічні наслідки кризи коронавірусу.
Німецька асоціація готелів та ресторанів раніше заявляла, що без допомоги держави у Німеччині кожен третій готель та ресторан може збанкрутувати у зв’язку з карантинними обмеженнями.