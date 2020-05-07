В Германии в марте рекордно обвалилось промышленное производство

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и введенных правительством и бизнесом в связи с ней ограничений в Германии в марте этого года зафиксировано рекордное сокращение промышленного производства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В марте, с тех пор как в Германии ввели карантин, промышленное производство сократилось на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили в четверг, 7 мая, в Федеральном статистическом ведомстве.

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По сравнению с мартом 2019 года падение еще сильнее - на 11,6%, сообщает агентство dpa.

В министерстве финансов ФРГ прогнозируют еще большее падение по итогам апреля. Падение производства более чем 9% - наибольшее с 1991 года, когда началось ведение такой статистики.

По официальной статистике, в частности, больше всего страдает автомобильная промышленность - в ней производство сократилось более чем на треть. Также значительно упало производство печатной и фармацевтической продукции, одежды, производство энергии. Строительство - единственная отрасль промышленности, которая выросла - почти на 2%.

Напомним, правительство Германии ввело временное снижение налогов на продукты питания в ресторанах, чтобы смягчить экономические последствия кризиса коронавируса.

Немецкая ассоциация гостиниц и ресторанов ранее заявляла, что без помощи государства в Германии каждый третий отель и ресторан может обанкротиться в связи с карантинными ограничениями.