Вірменія з 4 травня відкриває бари, магазини та салони краси

Вірменія знову відкриє магазини, ресторани і бари, відновить виробництво і зніме обмеження на пересування з понеділка.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра Тигран Авінян, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У країні зареєстровано 2386 випадків коронавірусу і 35 смертей, причому число інфекцій зросло з середнього рівня 50 в день в середині квітня до більш ніж 100 в останні дні, в тому числі 134 - в середу.

Вірменія з населенням 3 мільйони осіб намагається послабити удар по економіці, яка, як очікується, скоротиться на 2% в 2020 році.

Авінян повідомив, що в понеділок відкриються невеликі магазини, салони краси та хімчистки, і в соцмережах повідомляють, що будівельній та обробній промисловості також буде дозволено працювати в звичайному режимі.

Але торгові центри, ринки і всі школи і коледжі залишаться закритими. Робота громадського транспорту залишиться призупиненою.

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив минулого тижня, що країна готується зняти більшість обмежень і послабити тиск на економіку.