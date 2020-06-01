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Греція обіцяє відшкодовувати витрати туристам, які захворіють на коронавірус

Понеділок, 1 червня 2020, 16:22

Греція обіцяє відшкодовувати вартість проживання на карантині іноземним туристам, які захворіють на коронавірус.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це сьогодні заявив речник уряду Стеліос Петсас.

Уряд Греції обіцяє відшкодовувати вартість проживання на карантині туристам, які під час відпочинку в країні цього літа захворіють на коронавірус. Деталі щодо того, де проживатимуть на карантині такі туристи та що очікувати родичам чи друзям, які подорожували разом з ними, мають оголосити найближчими днями.

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Від сьогодні в країні починається новий етап послаблення карантину: дозволили відкритися готелям, басейнам, полям для гольфу, масажним і тату-салонам. Усі підприємства повинні дотримуватися суворих правил фізичної дистанції та гігієни.

Нагадаємо,  Греція оголосила, що дозволить в’їзд громадянам з усіх країн, але частина з них буде зобов'язана проходити тестування на коронавірус після прибуття та карантин у період одного або двох тижнів.

Спершу країна планувала з 15 червня впускати без обов'язкового тестування та карантину туристів з 29 країн, серед них і Китаю.

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Греція Карантин Коронавірус
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