Греція прийматиме туристів з усіх країн, але частину з обов'язковим карантином

Греція дозволить в'їзд громадянам усіх країн, але частина з них буде зобов'язана проходити тестування на коронавірус після прибуття та карантин у період одного або двох тижнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

З 15 червня на відпочинок до Греції без проходження карантину зможуть прилетіти громадяни 29 країн, цей список був оголошений минулого тижня. Після прибуття можуть проводити вибіркове тестування туристів.

Список був складений на підставі документа Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу щодо аеропортів у всьому світі, "розташованих в уражених районах з високим ризиком передачі інфекції COVID-19".

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Тепер же у грецькому уряді уточнили, що в'їзд буде дозволений і пасажирам з усіх інших країн, але їм доведеться проходити обов'язкове тестування, ночувати в конкретних готелях і відбувати карантин протягом 7 або 14 днів.

Сім днів на карантині перебуватимуть відвідувачі, які матимуть негативний тест на коронавірус, і 14 днів із позитивним тестом.

Така двофакторна політика буде застосовуватися протягом 15-30 червня, хоча чиновники залишили відкритою можливість збереження обмежень на в'їзд після кінця червня.

До 15 червня кожен пасажир повинен пройти тестування на вірус і перебувати ніч у призначеному готелі. До цього часу рейси прийматиме лише аеропорт Афін.

Починаючи з 15 червня, міжнародні рейси також можуть здійснити посадку у Салоніках, другому за величиною місті країни.

З 1 липня всі грецькі аеропорти, які можуть здійснювати міжнародний рух, знову відкриються для рейсів з-за кордону. Тоді вибіркові перевірки на вірус застосовуватиметься до всіх пасажирів.