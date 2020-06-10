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Єврокомісія надала Україні 500 млн євро позики 

Середа, 10 червня 2020, 15:14

Єврокомісія виділила Україні другий транш обсягом 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги. 

Про це у середу оголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє "Європейська правда".  

"Вдячні ЄС за схвальну оцінку процесу запровадження реформ в Україні. Отримані кошти підсилять економіку на тлі світової кризи", - прокоментував виділення коштів Денис Шмигаль у своєму Twitter. 

Єврокомісія схвалила виділення Україні позики на 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги 29 травня. 

Виплата другого і останнього траншу стала можливою після того, як Україна здійснила дванадцять політичних дій, узгоджених з ЄС. 

Вони включали важливі заходи в галузі боротьби з корупцією та відмиванням грошей, управління державними фінансами, в банківському секторі, енергетиці, сферах охорони здоров'я та соціальної політики. 

Виділення макрофінансової допомоги було прив’язане до співпраці України з МВФ. Напередодні Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на $5 мільярдів. 

Маркофінансова допомога – це довготерміновий кредит із дуже низькими відсотками, який ЄС надає державам-партнерам. Ці кошти надходять до державного бюджету і можуть бути використані для погашення бюджетного розриву.

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