Еврокомиссия предоставила Украине 500 млн евро займа

Еврокомиссия выделила Украине второй транш объемом 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.

Об этом в среду объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Европейская правда".

"Благодарим ЕС за положительную оценку процесса внедрения реформ в Украине. Полученные средства усилят экономику на фоне мирового кризиса", - прокомментировал выделение средств Денис Шмыгаль в своем Twitter.

#Єврокомісія надала Україні €500 млн у межах четвертої макрофінансової допомоги. Вдячні #ЄС за схвальну оцінку процесу запровадження реформ в Україні. Отримані кошти підсилять економіку на тлі світової кризи. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 10, 2020

Еврокомиссия одобрила выделение Украине займа на 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи 29 мая.

Выплата второго и последнего транша стала возможной после того, как Украина осуществила двенадцать политических действий, согласованных с ЕС.

Они включали важные меры в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег, управление государственными финансами, в банковском секторе, энергетике, сферах здравоохранения и социальной политики.

Выделение макрофинансовой помощи было привязано к сотрудничеству Украины с МВФ. Накануне Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на $5 млрд.

Маркофинансовая помощь - это долгосрочный кредит с очень низкими процентами, который ЕС предоставляет государствам-партнерам. Эти средства поступают в государственный бюджет и могут быть использованы для погашения бюджетного разрыва.