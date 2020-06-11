У ЄС поки не знають, коли може відбутись очний саміт Східного партнерства

У Європейському Союзі поки не називають можливу дату проведення очного саміту Східного партнерства.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель не зміг назвати дату можливої "фізичної" зустрічі.

"Я б хотів знати, коли було б можливо зустрітись (фізично). Це (очний саміт) більш живе середовище, лідери більш живо спілкуються. Та, на жаль, я наразі не можу сказати вам, коли це стане можливим", - сказав Боррель після онлайн-зустрічі глав МЗС "Східного партнерства" у четвер. .

Як повідомлялось, президент Європейської ради Шарль Мішель скликав на 18 червня відеоконференцію лідерів країн Європейського союзу і країн "Східного партнерства". Очний саміт, запланований на цей день, не відбувся через пандемію коронавірус.

Боррель також не став відповідати на питання, чи буде за підсумками відеоконференції ухвалено традиційні висновки.

Лідери на конференції обговорять довгострокові цілі політики "Східного партнерства" та розвиток результатів після 2020 року, які мають бути затверджені на фізичному саміті на початку 2021 року.