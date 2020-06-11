В ЕС пока не знают, когда может состояться очный саммит Восточного партнерства

В Европейском Союзе пока не называют возможную дату проведения очного саммита Восточного партнерства.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не смог назвать дату возможной "физической" встречи.

"Я бы хотел знать, когда было бы возможно встретиться (физически). Это (очный саммит) более живая среда, лидеры более живо общаются. Но, к сожалению, я пока не могу сказать вам, когда это станет возможным", - сказал Боррель после онлайн-встречи глав МИД "Восточного партнерства" в четверг.

Как сообщалось, президент Европейского совета Шарль Мишель созвал на 18 июня видеоконференцию лидеров стран Европейского союза и стран "Восточного партнерства". Очный саммит, запланированный на этот день, не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Боррель также не стал отвечать на вопрос, будет ли по итогам видеоконференции принято традиционные выводы.

Лидеры на конференции обсудят долгосрочные цели политики "Восточного партнерства" и развитие результатов после 2020 года, которые должны быть утверждены на физическом саммите в начале 2021 года.