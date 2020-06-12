Прем'єр Британії і лідери ЄС проведуть відеосаміт по Brexit

Лідери ЄС проведуть відеоконференцію з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном про стан переговорів щодо Brexit в понеділок, 15 червня.

Цю інформацію підтвердив речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.

"Президент Європейської ради погодився провести зустріч високого рівня в другій половині дня в понеділок, 15 червня за участю президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європарламенту Давида Сассолі по відеоконференції", - написав Лейтс в Twitter.

Following call with @BorisJohnson @eucopresident agreed to hold a High Level Conference in the afternoon of Monday June 15 with @vonderleyen and @DavidSassoli by videoconference. — Barend Leyts (@BarendLeyts) June 11, 2020

Раніше повідомлялося, що Джонсон збирається полетіти в Брюссель для своїх перших особистих переговорів з європейськими лідерами за більш ніж чотири місяці. Однак цей візит так і не відбувся.

Переговори по Brexit практично зайшли в глухий кут і це при тому, що сторони повинні до 1 липня дійти згоди про те, чи буде продовжено перехідний період.

Джонсон і його уряд неодноразово наполягали на тому, що вони не хочуть продовжувати період, який закінчується 31 грудня.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком.