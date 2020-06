Прем'єр Британії і лідери ЄС проведуть відеосаміт по Brexit

Лідери ЄС проведуть відеоконференцію з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном про стан переговорів щодо Brexit в понеділок, 15 червня.

Цю інформацію підтвердив речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.

"Президент Європейської ради погодився провести зустріч високого рівня в другій половині дня в понеділок, 15 червня за участю президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європарламенту Давида Сассолі по відеоконференції", - написав Лейтс в Twitter.

Following call with @BorisJohnson @eucopresident agreed to hold a High Level Conference in the afternoon of Monday June 15 with @vonderleyen and @DavidSassoli by videoconference.