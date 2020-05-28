Джонсон у червні поїде до Брюсселя для переговорів щодо Brexit – ЗМІ

Прем'єр Британії Борис Джонсон збирається полетіти до Брюсселя в наступному місяці для своїх перших особистих переговорів з європейськими лідерами за більш ніж за чотири місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Девід Фрост, головний переговірник Британії у справах Brexit, запропонував Джонсону зустрітися з президентами Європейської Комісії та Ради, щоб офіційно оцінити стан переговорів.

Фрост знову виключив будь-яке продовження перехідного періоду Brexit після 31 грудня цього року, яке повинно було б бути узгоджене на саміті.

Головний переговірник ЄС Мішель Барньє знову наголосив, що Брюссель відкритий до продовження перехідного періоду і терміну переговорів.

Переговори про нову угоду, що охоплює все - від торгівлі до рибальства і безпеки зайшли в глухий кут ще до того, як був встановлений ключовий термін - кінець червня, коли блок і Лондон повинні були оцінити досягнутий прогрес.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком.