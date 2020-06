Премьер Британии и лидеры ЕС проведут видеосаммит по Brexit

Лидеры ЕС проведут видеоконференцию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о состоянии переговоров по Brexit в понедельник, 15 июня.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс.

"Президент Европейского совета согласился провести встречу высокого уровня во второй половине дня в понедельник, 15 июня при участии президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европарламента Давида Сассоли по видеоконференции", - написал Лейтс в Twitter.

Following call with @BorisJohnson @eucopresident agreed to hold a High Level Conference in the afternoon of Monday June 15 with @vonderleyen and @DavidSassoli by videoconference.