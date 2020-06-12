Премьер Британии и лидеры ЕС проведут видеосаммит по Brexit

Лидеры ЕС проведут видеоконференцию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о состоянии переговоров по Brexit в понедельник, 15 июня.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс.

"Президент Европейского совета согласился провести встречу высокого уровня во второй половине дня в понедельник, 15 июня при участии президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европарламента Давида Сассоли по видеоконференции", - написал Лейтс в Twitter.

Following call with @BorisJohnson @eucopresident agreed to hold a High Level Conference in the afternoon of Monday June 15 with @vonderleyen and @DavidSassoli by videoconference. — Barend Leyts (@BarendLeyts) June 11, 2020

Ранее сообщалось, что Джонсон собирается полететь в Брюссель для своих первых личных переговоров с европейскими лидерами за более чем четыре месяца. Однако этот визит так и не состоялся.

Переговоры по Brexit практически зашли в тупик, и это при том, что стороны должны до 1 июля договориться о том, будет ли продлен переходный период.

Джонсон и его правительство неоднократно настаивали на том, что они не хотят продлевать период, который заканчивается 31 декабря.

Великобритания вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком.