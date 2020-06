Джонсон призвал участников антирасистских протестов "не цензурировать прошлое"

Премьер Британии Борис Джонсон призвал участников акций против расизма "не цензурировать прошлое" и воздержаться от участия в протестах, так как эти акции "захватили" радикалы.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем Twitter в контексте последних антирасистских протестов в Британии, которые начались в связи с убийством Джорджа Флойда в США. Во время них повредили ряд памятников, в том числе памятник Уинстону Черчиллю - на нем появилась надпись "он был расистом".

Джонсон в своей заметке отмечает, что памятник Черчиллю является напоминанием о его роли в спасении Великобритании и всей Европы от фашистской и расистской тирании, поэтому является "абсурдным и позорным", что он подвергается атакам со стороны протестующих.

"Да, иногда он высказывал мысли, которые были и являются неприемлемыми перспективу настоящее, но он был героем и в полной мере заслуживает свой памятник", - пишет Джонсон.

"Мы не можем отредактировать или цензурировать наше прошлое. Мы не можем делать вид, что имели другую историю... Предыдущие поколения имели другое видение и понимание, что является правильным и неправильным, но эти памятники учат нас о нашем прошлом, со всеми его ошибками", - добавляет премьер. Убрать их, пишет он, было бы обманом по собственной истории и повредило бы обучению будущих поколений.

Джонсон отметил, что понимает оправдано возмущение людей тем, что произошло в Миннесоте, и что несмотря на весь прогресс Британии в борьбе с расизмом "впереди еще много работы".

"Но сейчас очевидно, что протесты, к сожалению, "захватили" радикалы, которые стремятся насилия. Атаки на полицию и неизбирательные акты насилия, которые мы наблюдали в течение последней недели, нельзя мириться, они вызывают отвращение. Единственный ответственный образ действий - держаться подальше от этих протестов ", - написал Борис Джонсон.

