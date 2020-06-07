Лондон заявив про коронавірусні ризики через протести проти расизму
Протести проти расизму, в яких беруть участь тисячі людей у Лондоні та інших великих британських містах, створюють ризик зростання поширення коронавірусної інфекції.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у неділю міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок в ефірі Sky News.
На запитання ведучої, чи загрожують протести зростанням кількості хворих на COVID-19, Хенкок відповів: "Це, безсумнівно, ризик".
"Я дуже підтримую аргумент, який висловлюють протестувальники за більшу рівність та проти дискримінації. Але сам вірус не дискримінує. А збирання у великі групи тимчасово суперечить правилам саме тому, що збільшує ризик поширення цього вірусу", - сказав міністр.
"Будь ласка, не поширюйте вірус, який вже призвів до такої великої шкоди", - додав Хенкок.
Тисячі людей взяли участь у протестах в суботу, щоб висловити свій гнів через жорстокість поліції після вбивства Джорджа Флойда в Міннеаполісі, ігноруючи поради уряду щодо уникнення масових зібрань через ризик коронавірусу.
Раніше уряд Швеції закликав своїх громадян протестувати онлайн після того, як тисячі людей вийшли на протест у Стокгольмі проти расизму та насильства в США.