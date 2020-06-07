Лондон заявив про коронавірусні ризики через протести проти расизму

Протести проти расизму, в яких беруть участь тисячі людей у ​​Лондоні та інших великих британських містах, створюють ризик зростання поширення коронавірусної інфекції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у неділю міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок в ефірі Sky News.

На запитання ведучої, чи загрожують протести зростанням кількості хворих на COVID-19, Хенкок відповів: "Це, безсумнівно, ризик".

Читайте також Число випадків коронавірусу у Британії за останній тиждень скоротилось більше ніж вдвічі

"Я дуже підтримую аргумент, який висловлюють протестувальники за більшу рівність та проти дискримінації. Але сам вірус не дискримінує. А збирання у великі групи тимчасово суперечить правилам саме тому, що збільшує ризик поширення цього вірусу", - сказав міністр.

"Будь ласка, не поширюйте вірус, який вже призвів до такої великої шкоди", - додав Хенкок.

Тисячі людей взяли участь у протестах в суботу, щоб висловити свій гнів через жорстокість поліції після вбивства Джорджа Флойда в Міннеаполісі, ігноруючи поради уряду щодо уникнення масових зібрань через ризик коронавірусу.

Раніше уряд Швеції закликав своїх громадян протестувати онлайн після того, як тисячі людей вийшли на протест у Стокгольмі проти расизму та насильства в США.