У Чехії автобус зіткнувся з потягом, є постраждалі
Поблизу Праги в неділю зіткнулися автобус і приміський пасажирський потяг.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.
Аварія сталася на залізничному переїзді в районі села Стругаржов у Бенешовському районі за 30 км від Праги близько 7 ранку.
За даними залізничної адміністрації, в момент аварії сигнальні вогні були в робочому стані, що також було підтверджено поліцією. "Сигнальний пристрій спрацював",-повідомила представниця поліції Мікаела Ріхтерова.
В результаті аварії постраждали десять осіб.
"Одна жінка серйозно поранена, після першої медичної допомоги вона була доставлена по повітрю в лікарню Мотол", - сказали в рятувальній службі. Інші дев'ять осіб отримали різні незначні травми.
З 12 пасажирів поїзда і автобуса допомога знадобилася десятьом.
Рух на одноколійній лінії між Бенешовом і Влашимом і на дорозі 112 було зупинено. До 11.00 автобус вже зняли з рейок. Коли рух буде відновлено, поки невідомо.