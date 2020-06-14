У Чехії автобус зіткнувся з потягом, є постраждалі

Поблизу Праги в неділю зіткнулися автобус і приміський пасажирський потяг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Аварія сталася на залізничному переїзді в районі села Стругаржов у Бенешовському районі за 30 км від Праги близько 7 ранку.

За даними залізничної адміністрації, в момент аварії сигнальні вогні були в робочому стані, що також було підтверджено поліцією. "Сигнальний пристрій спрацював",-повідомила представниця поліції Мікаела Ріхтерова.

В результаті аварії постраждали десять осіб.

"Одна жінка серйозно поранена, після першої медичної допомоги вона була доставлена по повітрю в лікарню Мотол", - сказали в рятувальній службі. Інші дев'ять осіб отримали різні незначні травми.

З 12 пасажирів поїзда і автобуса допомога знадобилася десятьом.

Рух на одноколійній лінії між Бенешовом і Влашимом і на дорозі 112 було зупинено. До 11.00 автобус вже зняли з рейок. Коли рух буде відновлено, поки невідомо.