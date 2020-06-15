Стефанішина дала позитивний прогноз щодо безвізу після пандемії

Обмеження на поїздки, пов’язані з коронакризою, поступово будуть скасовуватись, і ЄС плавно повернеться до оригінальних умов безвізу.

Таку думку в інтерв’ю "Європейській правді" висловила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, на рівні ЄС питання про те, що згодом можуть бути запроваджені якісь обмеження на безвізові подорожі, не обговорювалося "в принципі жодного разу".

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"11 червня Єврокомісія ухвалила рекомендації щодо послаблення обмежень на подорожі на території ЄС. Там також немає жодних положень, які б суміщали обмеження, пов’язані з пандемією, і політичний дискурс щодо безвізу. Тому це не є предметом діалогу", - сказала Стефанішина.

За словами віцепрем’єрки, по мірі того, як Україна демонструватиме ефективність карантинних заходів, вона зможе бути наполегливішою щодо відкриття сполучення або повернення до оригінальних умов безвізу.

"Тобто це залежить і від України, і від ЄС. Але можна бути впевненими, що обмеження, пов’язані з коронакризою, поступово будуть скасовувати", - запевнила віцепрем’єрка.

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