Стефанишина дала положительный прогноз относительно безвиза после пандемии

Ограничения на поездки, связанные с коронакризисом, постепенно будут отменяться, и ЕС плавно вернется к оригинальным условиям безвиза.

Такое мнение в интервью "Европейской правде" выразила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, на уровне ЕС вопрос о том, что впоследствии могут быть введены какие-то ограничения на безвизовые путешествия, не обсуждался "в принципе ни разу".

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"11 июня Еврокомиссия приняла рекомендации по ослаблению ограничений на путешествия на территории ЕС. Там также нет никаких положений, которые бы совмещали ограничения, связанные с пандемией, и политический дискурс по безвизу. Поэтому это не является предметом диалога", - сказала Стефанишина.

По словам вице-премьера, по мере того, как Украина будет демонстрировать эффективность карантинных мероприятий, она сможет быть настойчивее в вопросе открытии сообщения или возвращения к оригинальным условиям безвиза.

"То есть это зависит и от Украины, и от ЕС. Но можно быть уверенными, что ограничения, связанные с коронакризисом, постепенно будут отменять", - заверила вице-премьер.

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