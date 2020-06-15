Brexit: Джонсон переконуватиме ЄС досягти угоди до кінця літа

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в понеділок закликатиме Європейський Союз докласти додаткових зусиль, щоб досягти угоди про майбутні відносини до кінця літа.

Про це повідомив представник уряду Британії, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джонсон проведе переговори з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головами Європейської ради та Європейського парламенту пізніше в понеділок на зустрічі, яка, як очікується, не призведе до перелому в поточних переговорах.

"Ви можете очікувати, що прем'єр-міністр буде вітати той факт, що президент Європейської комісії погодився на посилений графік переговорів щодо ЗВТ (Угоди про вільну торгівлю) в липні, а також очікувати, що прем'єр-міністр буде закликати до пожвавлення переговорів і прихильності досягненню угоди до кінця літа", - сказав представник уряду.

Переговори по Brexit практично зайшли в глухий кут. Минулого тижня Лондон офіційно поінформував ЄС про наміри не продовжувати перехідний період.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком.