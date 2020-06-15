Brexit: Джонсон будет убеждать ЕС достичь соглашения до конца лета

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник будет призывать Европейский Союз приложить дополнительные усилия, чтобы достичь соглашения о будущих отношениях до конца лета.

Об этом сообщил представитель правительства Великобритании, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсон проведет переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателями Европейского совета и Европейского парламента позже в понедельник на встрече, которая, как ожидается, не приведет к перелому в текущих переговорах.

"Вы можете ожидать, что премьер-министр будет приветствовать тот факт, что президент Европейской комиссии согласился на усиленный график переговоров по ЗСТ (Соглашения о свободной торговле) в июле, а также ожидать, что премьер-министр будет призывать к оживлению переговоров и привязанности достижению соглашения до конца лета", - сказал представитель правительства.

Переговоры по Brexit практически зашли в тупик. На прошлой неделе Лондон официально проинформировал ЕС о намерениях не продлевать переходный период.

Великобритания вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком.