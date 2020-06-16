У Польщі кількість випадків коронавірусу перевищила 30 тисяч

У Польщі за підсумками останньої доби кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 30 тисяч.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Onet, таку інформацію оприлюднило міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу в країні зареєстрували 407 нових випадків коронавірусу, з них більше половини – 216 – у Сілезькому воєводстві. Наступні за кількістю нових хворих – Лодзинське та Мазовецьке воєводства, з 62 та 36 випадками відповідно.

Це знову більше, ніж попередні два дні, але все ще суттєво менше, ніж близькі до рекордних показники в середині минулого тижня – понад 570 хворих за добу кілька днів поспіль.

Загальна кількість підтверджених випадків в країні досягла 30195.

Померли за добу 16 хворих, збільшивши загальну кількість загиблих від епідемії у Польщі до 1272.

Зараз госпіталізовані з коронавірусом 806 осіб, до апаратів штучної вентиляції легенів підключені 80 пацієнтів.

Одужали з початку епідемії у Польщі більше 14 000 людей.

Слід зазначити, що розвиток епідемії в Україні часто порівнюють з польським сценарієм.

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