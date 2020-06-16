В Польше количество случаев коронавируса превысило 30 тысяч

В Польше по итогам последних суток количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 30 тысяч.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet, такую ​​информацию обнародовало министерство здравоохранения.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 407 новых случаев коронавируса, из них более половины - 216 - в Силезском воеводстве. Следующие по количеству новых больных - Лодзинское и Мазовецкое воеводство, с 62 и 36 случаями соответственно.

Это опять больше, чем предыдущие два дня, но все еще существенно меньше, чем близкие к рекордным показатели в середине прошлой недели - более 570 больных в сутки несколько дней подряд.

Общее количество подтвержденных случаев в стране достигло 30 195.

Умерли за сутки 16 больных, увеличив общее количество погибших от эпидемии в Польше к 1272.

Сейчас госпитализированы с коронавирусом 806 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 80 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии в Польше больше 14 000 человек.

Следует отметить, что развитие эпидемии в Украине часто сравнивают с польским сценарием.

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