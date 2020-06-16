У Польщі невідомий намагався вчинити самоспалення перед будівлею Сейму

У Варшаві невідомий чоловік підпалив себе перед будівлею Сейму, правоохоронці загасили його.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У чоловіка були при собі документи, тому поліція дуже швидко встановила його особисті дані. Це 48-річний чоловік, який проживає у Великопольському воєводстві.

Після гасіння поліцейські передали його екіпажу швидкої допомоги. У чоловіка численні опіки.

Зі свідчень очевидців випливає, що чоловік приїхав перед Сейм - в районі пам'ятника Армії крайовій - на велосипеді і облив себе займистою речовиною. Його помітили патрульні поліцейські та перехожі, повалили на землю і загасили. Потім вони викликали швидку допомогу.

Причини інциденту поки невідомі. У чоловіка при собі не було жодних плакатів чи транспарантів, перед тим як підпалити себе він нічого не вигукував.