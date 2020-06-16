В Польше неизвестный пытался совершить самосожжение перед зданием Сейма

В Варшаве неизвестный мужчина поджег себя перед зданием Сейма, правоохранители потушили его.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

У мужчины были при себе документы, поэтому полиция очень быстро установила его личные данные. Это 48-летний мужчина, проживающий в Великопольском воеводстве.

После тушения полицейские передали его экипажу скорой помощи. Мужчина получил многочисленные ожоги.

Из свидетельств очевидцев следует, что мужчина приехал к Сейму - в районе памятника Армии краевой - на велосипеде и облил себя горючим веществом. Его заметили патрульные полицейские и прохожие, повалили на землю и потушили. Затем они вызвали скорую помощь.

Причины инцидента пока неизвестны. У мужчины при себе не было никаких плакатов или транспарантов, перед тем как поджечь себя, он ничего не выкрикивал.