Туск закликав Молдову до дострокових парламентських виборів

Колишній голова Європейської ради, лідер Європейської народної партії Дональд Туск закликав Молдову провести дострокові парламентські вибори – з огляду на те, що чинний парламент "дисфункційний".

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Молдові потрібна потужна прореформаторська та проєвропейська більшість, яка би представляла народ. Чинний парламент є дисфункційним, і найкраще рішення – звернутися до народу і дати йому прийняти рішення", - написав Дональд Туск.

EPP will monitor the upcoming elections in Moldova. Free and fair elections are an absolute priority for us.