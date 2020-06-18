Туск закликав Молдову до дострокових парламентських виборів

Колишній голова Європейської ради, лідер Європейської народної партії Дональд Туск закликав Молдову провести дострокові парламентські вибори – з огляду на те, що чинний парламент "дисфункційний".

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

Ексголова Європейської ради, лідер Європейської народної партії Дональд Туск закликав Молдову провести дострокові парламентські вибори, аргументуючи це тим, що чинний законодавчий орган - "дисфункційний".

"Молдові потрібна потужна прореформаторська та проєвропейська більшість, яка би представляла народ. Чинний парламент є дисфункційним, і найкраще рішення – звернутися до народу і дати йому прийняти рішення", - написав Дональд Туск.

EPP will monitor the upcoming elections in Moldova. Free and fair elections are an absolute priority for us. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) June 17, 2020

Також він закликав молдовські партії, що входять до Європейської народної партії, об’єднати свої позиції напередодні президентських виборів у Молдові, додавши, що ЄНП буде стежити за підготовкою до них. Нагадаємо, вони заплановані на 1 листопада.

"Вільні та чесні вибори є для нас абсолютним пріоритетом", - зазначив Туск.

Заява Туска з’явилася на тлі того, що з Демократичної партії Молдови вийшла ще одна депутатка, приєднавшись до групи Pro Moldova, пише молдавське видання Newsmaker. Після цього правляча коаліція Демпартії та ПСРМ втратила більшість – у ній залишилося 50 депутатів.

Нагадаємо, раніше Європейська народна партія висловила занепокоєність політичними справами проти Петра Порошенка.