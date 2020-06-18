Туск призвал Молдову к досрочным парламентским выборам

Экс-глава Европейского совета, лидер Европейской народной партии Дональд Туск призвал Молдову провести досрочные парламентские выборы - учитывая то, что действующий парламент "дисфункционален".

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

Бывший глава Европейского совета, лидер Европейской народной партии Дональд Туск призвал Молдову провести досрочные парламентские выборы, аргументируя это тем, что действующий законодательный орган "дисфункционален".

"Молдове нужно сильное прореформаторское и проевропейское большинство, которое бы представляло народ. Действующий парламент является дисфункциональным, и лучшее решение - обратиться к народу и дать ему принять решение", - написал Дональд Туск.

EPP will monitor the upcoming elections in Moldova. Free and fair elections are an absolute priority for us. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) June 17, 2020

Он также призвал молдавские партии, входящие в Европейскую народную партию, объединить свои позиции накануне президентских выборов в Молдове, добавив, что ЕНП будет следить за подготовкой к ним. Напомним, они запланированы на 1 ноября.

"Свободные и честные выборы являются для нас абсолютным приоритетом", - отметил Туск.

Заявление Туска появилось на фоне того, что из Демократической партии Молдовы вышел еще один депутат, присоединившись к группе Pro Moldova, пишет молдавское издание Newsmaker. После этого правящая коалиция Демпартии и ПСРМ потеряла большинство - в ней осталось 50 депутатов.

Напомним, ранее Европейская народная партия выразила озабоченность политическими делами против Петра Порошенко.