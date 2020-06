Туск призвал Молдову к досрочным парламентским выборам

Экс-глава Европейского совета, лидер Европейской народной партии Дональд Туск призвал Молдову провести досрочные парламентские выборы - учитывая то, что действующий парламент "дисфункционален".

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

Бывший глава Европейского совета, лидер Европейской народной партии Дональд Туск призвал Молдову провести досрочные парламентские выборы, аргументируя это тем, что действующий законодательный орган "дисфункционален".

"Молдове нужно сильное прореформаторское и проевропейское большинство, которое бы представляло народ. Действующий парламент является дисфункциональным, и лучшее решение - обратиться к народу и дать ему принять решение", - написал Дональд Туск.

EPP will monitor the upcoming elections in Moldova. Free and fair elections are an absolute priority for us.