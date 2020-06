Європейська народна партія занепокоєна політичними справами проти Порошенка

Європейська народна партія (ЄНП) стурбована політичним переслідуванням п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це після саміту ЄНП заявив президент партії Дональд Туск, повідомляє "Європейська правда".

"Європейська народна партія дуже занепокоєна політичними справами проти колишнього президента Порошенка. Звинувачення не мають нагадувати політично мотивоване переслідування і не можуть бути політично мотивованими проти окремих політичних опонентів", - написав Туск на своїй сторінці в Twitter у середу, 17 червня

EPP is very concerned by political cases against former President Poroshenko. The charges should not resemble politically motivated persecution, nor be politically motivated against select political opponents.