Посли G7: підрив незалежності НБУ поставить під загрозу міжнародну підтримку

Посли країн "сімки" закликали зберегти незалежність Національного банку України і вказали, що її втрата поставить під загрозу міжнародну підтримку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Посли країн G7 беруть до уваги проєкт постанови Верховної Ради про діяльність НБУ. Встановлення незалежного центрального банку було однією з найважливіших реформ, проведених українським урядом після Революції гідності", - йдеться у заяві послів.

Йдеться про проєкт постанови Верховної ради №3690 про доповідь глави НБУ Якова Смолія, яким народний депутат Олександр Дубинський пропонує встановити за доцільне створення тимчасової слідчої комісії з розслідування діяльності керівництва НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Підрив незалежності НБУ вплине на українців, зашкодить довірі інвесторів та поставить під загрозу міжнародну підтримку зусиль українського народу в побудові безпечної, успішної та демократичної країни", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови.