Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції проти Росії

Глава МЗС Естонії засудив позицію Путіна щодо окупації СРСР країн Балтії

"Венеціанська комісія" розкритикувала запропоновані Путіним зміни до Конституції РФ

Коронавірус в Італії був за 2 місяці до виявлення першого випадку - дослідження






Посли G7: підрив незалежності НБУ поставить під загрозу міжнародну підтримку

П'ятниця, 19 червня 2020, 14:22

Посли країн "сімки" закликали зберегти незалежність Національного банку України і вказали, що її втрата поставить під загрозу міжнародну підтримку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Посли країн G7 беруть до уваги проєкт постанови Верховної Ради про діяльність НБУ. Встановлення незалежного центрального банку було однією з найважливіших реформ, проведених українським урядом після Революції гідності", - йдеться у заяві послів.

Йдеться про проєкт постанови Верховної ради №3690 про доповідь глави НБУ Якова Смолія, яким народний депутат Олександр Дубинський пропонує встановити за доцільне створення тимчасової слідчої комісії з розслідування діяльності керівництва НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Підрив незалежності НБУ вплине на українців, зашкодить довірі інвесторів та поставить під загрозу міжнародну підтримку зусиль українського народу в побудові безпечної, успішної та демократичної країни", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
G7 (група семи)
powered by lun.ua