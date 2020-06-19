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Послы G7: подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку

Пятница, 19 июня 2020, 14:22

Послы стран "семерки" призвали сохранить независимость Национального банка Украины и указали, что ее потеря поставит под угрозу международную поддержку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы стран G7 принимают во внимание проект постановления Верховной рады о деятельности НБУ. Установление независимого центрального банка было одной из важнейших реформ, проведенных украинским правительством после революции достоинства", - говорится в заявлении послов.

Речь идет о проекте постановления Верховной рады №3690 о докладе главы НБУ Якова Смолия, которым народный депутат Александр Дубинский предлагает установить целесообразным создание временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Подрыв независимости НБУ повлияет на украинцев, повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского народа в построении безопасной, успешной и демократической страны", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления.

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