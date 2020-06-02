Министры "Нормандии" проведут переговоры, саммит лидеров зависит от пандемии

Сроки проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" зависят от дальнейшей эпидемической ситуации в мире.

Об этом заявил глава Германии Хайко Маас в Берлине на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Что касается саммита, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Конфликт на востоке Украины для ЕС остается важной темой", - сказал Маас.

Он также заявил, во время председательства Германии в ЕС, которое начнется 1 июля, одним из важных вопросов будут отношения со странами "Восточного партнерства".

"Украина будет важным аспектом. Мы не только продолжим поиск путей, как достичь мира в Украине, мы также будем помогать с реформами", - добавил министр.

В свою очередь Кулеба сообщил о договоренности провести "нормандские переговоры" на уровне министров.

"Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров, уже скоро состоится очередная такая беседа, где мы будем обсуждать решения, которые могут принести мир на Донбассе", - сказал министр.

Кулеба не уточнил, будет ли это личная встреча министров, или же в виде видеоконференции.

Подробнее о ходе переговоров читайте в статье: "Мы попытаемся, если у Минска вообще есть шансы": что происходит в переговорах по Донбассу

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