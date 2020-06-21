Каміння і комп’ютер з вікон: мешканці німецького будинку зі спалахом коронавірусу атакували поліцію

У німецькому Геттінгені мешканці багатоповерхівки на "коронавірусному" карантині атакували поліцію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

У Геттінгені мешканці багатоповерхівки, закритої на карантин внаслідок локального спалаху коронавірусу, атакували поліцію, вимагаючи випустити їх.

Сутички сталися вдень у суботу, 20 червня. Люди з вікон своїх квартир кидали у поліцейських каміння, шини та навіть один комп’ютер, також підпалили деякі предмети.

Декілька людей спробували повалити паркан, яким обгородили будівлю. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Декілька з них отримали травми.

За орієнтовними оцінками, серед близько 700 мешканців житлового комплексу може бути близько 120 інфікованих. Усіх мешканців зачинили на карантин до 25 червня, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу. Це рішення критикували деякі політики та самі мешканці через погані умови проживання у комплексі.

Як повідомлялося раніше, на карантин закрили також кількасот квартир у берлінському районі Нойкельн після того, як в одному з кварталів 57 осіб заразилися коронавірусом.