Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Німеччина закликає ЄС готуватися до Brexit без угоди з Британією - ЗМІ

У Брюсселі розповіли про "брак апетиту" у  перегляді політики ЄС щодо Росії 

Німеччина, Португалія та Словенія представили програму головування у Раді ЄС

США надають Україні оборонне обладнання на понад $60 млн, включаючи ракети Javelin






У Берліні кілька сотень квартир закрили на карантин через спалах коронавірусу

Середа, 17 червня 2020, 16:04

У берлінському районі Нойкельн закрили на карантин 369 квартир після того, як в одному з кварталів 57 осіб заразилися коронавірусом.

 Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Представник департаменту охорони здоров'я Берліна Фалько Ліцке заявив, що спалах стався в багатоповерхівках, де в одній квартирі можуть жити до 10 осіб. У цьому районі живуть в тому числі мігранти з арабських країн.

Місцева влада організувала соціальних працівників і пакети допомоги для короткострокових потреб людей в карантині.

Яким чином вірус потрапив в Нойкельн, невідомо. Першими захворіли двоє школярів. Також повідомляється, що пастор місцевої громади знаходиться в лікарні з коронавірусом.

Влада побоюється, що подібний спалах може повторитися в сусідніх районах Райнікендорф і Шпандау.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує залишити під забороною проведення масових заходів щонайменше до кінця жовтня. 

Напередодні у Німеччині став доступний для скачування в Google Play Store і Apple Store офіційний додаток, який попереджає про можливу небезпеку заразитися коронавірусом.  За добу його завантажили понад 6 мільйонів осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Німеччина
powered by lun.ua