У Берліні кілька сотень квартир закрили на карантин через спалах коронавірусу

У берлінському районі Нойкельн закрили на карантин 369 квартир після того, як в одному з кварталів 57 осіб заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Представник департаменту охорони здоров'я Берліна Фалько Ліцке заявив, що спалах стався в багатоповерхівках, де в одній квартирі можуть жити до 10 осіб. У цьому районі живуть в тому числі мігранти з арабських країн.

Місцева влада організувала соціальних працівників і пакети допомоги для короткострокових потреб людей в карантині.

Яким чином вірус потрапив в Нойкельн, невідомо. Першими захворіли двоє школярів. Також повідомляється, що пастор місцевої громади знаходиться в лікарні з коронавірусом.

Влада побоюється, що подібний спалах може повторитися в сусідніх районах Райнікендорф і Шпандау.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує залишити під забороною проведення масових заходів щонайменше до кінця жовтня.

Напередодні у Німеччині став доступний для скачування в Google Play Store і Apple Store офіційний додаток, який попереджає про можливу небезпеку заразитися коронавірусом. За добу його завантажили понад 6 мільйонів осіб.