Лісабон повертає частину карантинних обмежень та посилює штрафи

Столиця Португалії поверне частину карантинних обмежень у зв'язку з високою кількістю нових заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Уряд Португалії вирішив зробити крок назад у карантинних обмеженнях для Великого Лісабону – столиці та містах-супутниках, щоб сповільнити швидкість поширення коронавірусу. Таке рішення ухвалили на зустрічі прем'єр Антоніу Кошта і мери міст.

З 23 червня відновлюється заборона на зібрання групами надворі більше 10 людей, тоді як досі дозволялося зустрічатися компаніями до 20 людей.

Магазини зобов’язали працювати тільки до 20:00, а ресторанам з цього часу заборонено продавати алкогольні напої. Розпивати алкоголь у громадських місцях заборонено.

Крім того, з неділі за порушення обмежень на зібрання загрожує штраф до 350 євро. Влада пішла на цей крок після повідомлень поліції про масові нелегальні вечірки, подекуди – за участі великої кількості людей.

У міській агломерації Лісабона фіксують абсолютну більшість усіх нових заражень коронавірусом в країні. Наприклад, з 345 нових хворих за останню добу, 87% виявлені у Лісабоні.

Як повідомляють органи охорони здоров’я, здебільшого йдеться про спалахи серед робочих колективів або в окремих кварталах.

Загальна кількість заражень в країні з початку епідемії наближається до 40 тисяч, з них активні випадки – близько 12400. Населення Португалії – близько 10,3 млн осіб.