В Іспанії невдалою реставрацією зіпсували чергову картину, цього разу епохи бароко
В Іспанії невдалою реставрацією зіпсували картину "Непорочне зачаття" художника епохи бароко Бартоломе Естебана Мурільйо. Це вже не перший подібний випадок в країні за останні роки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Приватний колекціонер з Валенсії заплатив 1200 євро за те, щоб виправити невдалу спробу реставрації, але, не дивлячись на дві спроби зробити це, картина залишилася зміненою до невпізнаності.
Інцидент нагадав про інші подібні "реставрації" в Іспанії.
У 2012 році літня парафіянка спробувала відновити цінну фреску Ісуса Христа у своїй місцевій церкві біля Сарагоси. Але її робота привела до того, що картину охрестили "Пухнастий Ісус".
Однак, помилка мала і позитивний ефект: фреска Ecce Homo художника Еліаса Гарсіа Мартінеса, що стала мемом після реставрації, привернула натовпи туристів в місто Борха.
Туристи почали приїжджати сюди, щоб наживо побачити популярний мем, і готові були платити за це 1 євро. У перший рік місто відвідали 40 тисяч туристів. І хоча зараз цифри дещо зменшилися, але Бору відвідують 16 000 туристів щороку.
У 2018 році статуя Св. Георгія 16-го століття в церкві в Наваррі також привернула увагу громадськості після реставраційної роботи, її новий вигляд порівняли з фігуркою з серії іграшок Playmobile.
В даний час в Іспанії немає закону, що забороняє людям відновлювати твори мистецтва, навіть якщо вони роблять це без необхідних навичок.
У своїй заяві Асоціація професійних реставраторів країни засудила відсутність правового захисту і назвала нещодавній інцидент актом "вандалізму".