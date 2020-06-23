В Іспанії невдалою реставрацією зіпсували чергову картину, цього разу епохи бароко

В Іспанії невдалою реставрацією зіпсували картину "Непорочне зачаття" художника епохи бароко Бартоломе Естебана Мурільйо. Це вже не перший подібний випадок в країні за останні роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Приватний колекціонер з Валенсії заплатив 1200 євро за те, щоб виправити невдалу спробу реставрації, але, не дивлячись на дві спроби зробити це, картина залишилася зміненою до невпізнаності.

Результати реставрації картини "Непорочне зачаття"

Інцидент нагадав про інші подібні "реставрації" в Іспанії.

У 2012 році літня парафіянка спробувала відновити цінну фреску Ісуса Христа у своїй місцевій церкві біля Сарагоси. Але її робота привела до того, що картину охрестили "Пухнастий Ісус".

Однак, помилка мала і позитивний ефект: фреска Ecce Homo художника Еліаса Гарсіа Мартінеса, що стала мемом після реставрації, привернула натовпи туристів в місто Борха.

Туристи почали приїжджати сюди, щоб наживо побачити популярний мем, і готові були платити за це 1 євро. У перший рік місто відвідали 40 тисяч туристів. І хоча зараз цифри дещо зменшилися, але Бору відвідують 16 000 туристів щороку.

У 2018 році статуя Св. Георгія 16-го століття в церкві в Наваррі також привернула увагу громадськості після реставраційної роботи, її новий вигляд порівняли з фігуркою з серії іграшок Playmobile.

В даний час в Іспанії немає закону, що забороняє людям відновлювати твори мистецтва, навіть якщо вони роблять це без необхідних навичок.

У своїй заяві Асоціація професійних реставраторів країни засудила відсутність правового захисту і назвала нещодавній інцидент актом "вандалізму".