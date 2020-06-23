В Испании неудачной реставрацией испортили очередную картину, на этот раз эпохи барокко

В Испании неудачной реставрацией испортили картину "Непорочное зачатие" художника эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо. Это уже не первый случай в стране за последние годы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Частный коллекционер из Валенсии заплатил 1200 евро за то, чтобы исправить неудачную попытку реставрации, но, несмотря на две попытки сделать это, картина осталась измененной до неузнаваемости.

Инцидент напомнил о других подобных "реставрациях" в Испании.

В 2012 году пожилая прихожанка попыталась восстановить ценную фреску Иисуса Христа в своей местной церкви возле Сарагосы. Но ее работа привела к тому, что картину окрестили "Пушистый Иисус".

Однако, ошибка имела и положительный эффект: фреска Ecce Homo художника Элиаса Гарсиа Мартинеса, ставшая мемом после реставрации, привлекла толпы туристов в город Борха.

Туристы начали приезжать сюда толпами, чтобы вживую увидеть популярный мем, и готовы были платить за это 1 евро. В первый год город посетили 40 тысяч туристов. И хотя сейчас цифры несколько уменьшились, но Борха по-прежнему посещают 16000 туристов ежегодно.

В прошлом году статуя Св. Георгия 16-го века в церкви в Наварре также привлекла внимание общественности после реставрационной работы, причем некоторые сравнили ее новый облик с фигуркой из серии игрушек Playmobile.

В настоящее время в Испании нет закона, запрещающего людям восстанавливать произведения искусства, даже если они делают это без необходимых навыков.

В своем заявлении Профессиональная ассоциация реставраторов страны осудила отсутствие правовой защиты и назвала недавний инцидент актом "вандализма".