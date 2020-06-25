Агентство ЄС рекомендувало перший препарат для лікування коронавірусу

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало умовний дозвіл на продаж антивірусного препарату - ремдесивіру - як препарату для лікування COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті агентства.

"Комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) рекомендував надати Veklury (ремдесивір) умовний маркетинговий дозвіл для лікування COVID-19 у дорослих і підлітків з 12 років з пневмонією, яким потрібен додатковий кисень", - йдеться в заяві.

Ремдесивір є першим препаратом проти COVID-19, рекомендованим для отримання дозволу в ЄС.

Відзначається, що дані по ремдесивіру були оцінені у виключно короткі терміни за допомогою підходу, що використовується EMA під час надзвичайних ситуацій в області суспільної охорони здоров'я для оцінки даних по мірі їх надходження.

Оцінка завершилася сьогоднішньою рекомендацією, яка в основному заснована на даних дослідження NIAID-ACTT-11, що спонсорується Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань США, а також на даних інших досліджень по ремдесивіру.

Дослідження оцінило ефективність запланованого 10-денного курсу ремдесивіра у більш ніж 1000 госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Ремдесивір порівнювали з плацебо (фіктивне лікування), і основним показником ефективності був час одужання пацієнтів.

В цілому, дослідження показало, що пацієнти, які отримували ремдесивір, одужали приблизно через 11 днів, в порівнянні з 15 днями у пацієнтів, які отримували плацебо. Цей ефект не спостерігався у пацієнтів з легким та помірним перебігом хвороби: час до одужання становив 5 днів як для групи ремдесивіру, так і для групи плацебо.

Для пацієнтів з важким перебігом захворювання, які становили приблизно 90% досліджуваної групи, час до одужання становив 12 днів в групі ремдесивіру і 18 днів в групі плацебо.

Однак під час одужання не спостерігалося ніякої різниці у пацієнтів, які почали приймати ремдесивір, коли вони вже перебували на штучній вентиляції легенів або ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація).

"Беручи до уваги наявні дані, Агентство вважає, що співвідношення користі і ризику було позитивним у пацієнтів з пневмонією, яким потрібен додатковий кисень, і пацієнтів з важкими захворюваннями", - йдеться в заяві.

Відзначається, що ремдесивір вводиться інфузією (крапельно) в вену, і його застосування обмежене медичними установами, де за пацієнтами можна уважно спостерігати. До і під час лікування слід контролювати функції печінки і нирок. Лікування слід починати з інфузії по 200 мг в перший день, після чого вводиться одна інфузія по 100 мг в день протягом не менше 4 днів і не більше 9 днів.

"Європейська комісія, яка отримувала інформацію від EMA протягом усього процесу оцінки, прискорить процес прийняття рішень і має намір надати рішення про умовний дозвіл на продаж ремдесивіру протягом найближчого тижня, що дозволить продавати продукт в ЄС", - наголошується в заяві.