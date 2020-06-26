Європейці розчаровані реакцією керівництва ЄС на коронавірус - опитування

Майже половина жителів країн Євросоюзу вважають, що ЄС не виконав свої зобов'язання, реагуючи на пандемію коронавірусу.

Про це свідчать дані масштабного опитування, проведеного в дев'яти країнах, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

Опитування, проведене на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), проводилося в останній тиждень квітня і перший тиждень травня. У ньому взяли участь 11 000 осіб.

У деяких країнах невдоволення діями Брюсселя особливо значне: 63% італійців і 61% опитаних французів не згодні з тим, що ЄС виконав свої зобов'язання.

Крім того, не було жодної країни, в якій більшість респондентів були б задоволені реакцією ЄС. Найвищий рівень схвалення зафіксований в Португалії - 36%.

Більш того, багато респондентів вважали, що ЄС був «неактуальний» під час кризи.

У Франції 58% респондентів погодилися або повністю погодилися з цим твердженням, а в Португалії це число склало 52%.

Хоча опитування проводилося до того, як ЄС спробував створити спільний фонд відновлення, директор ECFR і один із співавторів дослідження Марк Леонард не впевнений, що це змінить думку.

«Зараз той момент, коли на відповідь ЄС покладається більше надій ... але якщо ця надія скоро не буде задоволена, ми також можемо побачити зворотну реакцію», - сказав він.

Однак, незважаючи на цей значною мірою негативний погляд на заходи у відповідь блоку на пандемію, більшість респондентів заявили, що криза продемонструвала необхідність розширення співпраці з ЄС.

У деяких країнах, таких як Португалія, Іспанія та Італія, понад три чверті опитаних (90%, 81% і 77% відповідно) погодилися з цим твердженням.