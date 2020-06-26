Европейцы разочарованы реакцией руководства ЕС на коронавирус - опрос

Почти половина жителей стран Евросоюза считают, что ЕС не выполнил свои обязательства, реагируя на пандемию коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные масштабного опроса, проведенного в девяти странах, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Опрос, проведенный по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR) проводился в последнюю неделю апреля и первую неделю мая. В нем приняли участие 11 000 человек.

В некоторых странах недовольство действиями Брюсселя особенно остро: 63% итальянцев и 61% опрошенных французов не согласны с тем, что ЕС выполнил свои обязательства.

Кроме того, не было ни одной страны, в которой большинство респондентов были бы удовлетворены реакцией ЕС. Самый высокий уровень одобрения зафиксирован в Португалии - 36%.

Более того, многие респонденты считали, что ЕС был "неактуален" во время кризиса.

Во Франции 58% респондентов согласились или полностью согласились с этим утверждением, а в Португалии это число составило 52%. Даже в тех странах, где большинство не заявляет, что ЕС не имеет значения, больше респондентов согласились с этим утверждением, чем не согласились.

Хотя исследование проводилось до того, как ЕС попытался создать совместный фонд восстановления, директор ECFR и один из соавторов исследования Марк Леонард не уверены, что это изменит мнение.

"Сейчас тот момент, когда на ответ ЕС полагается больше надежд…но если эта надежда скоро не будет удовлетворена, мы также можем увидеть обратную реакцию", - сказал он.

Однако, несмотря на этот в значительной степени негативный взгляд на ответные меры блока на пандемию, большинство респондентов заявили, что кризис продемонстрировал необходимость расширения сотрудничества с ЕС. В некоторых странах, таких как Португалия, Испания и Италия, более трех четвертей опрошенных (90%, 81% и 77% соответственно) согласились с этим утверждением.