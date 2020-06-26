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У центрі Глазго невідомий напав з ножем на людей у готелі: 3 загиблих

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У центрі Глазго невідомий напав з ножем на людей у готелі: 3 загиблих

П'ятниця, 26 червня 2020, 16:41

У готелі в центрі Глазго чоловік напав з ножем на людей, за попередніми даними загинули троє осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Інцидент стався у 3-зірковому готелі "Park Inn". Шотландська федерація поліції підтвердила, що серед загиблих був поліцейський. За даними ЗМІ, підозрюваний, ймовірно, був застрелений поліцією.

 

На місці події знаходяться значні сили поліції. У заяві поліції Шотландії йдеться, що ситуація "контрольована" і не представляє небезпеки для широкого загалу.

Свідок, який бачив наслідки інциденту з офісної будівлі неподалік, сказав, що він бачив чотирьох осіб, вивезених у машинах швидкої допомоги.

"Я бачив людину, що лежить на землі, африканського походження, без взуття. Він був на землі з кимось, хто тримав його за бік - я не знаю, чи було це кульове поранення, колота рана, або що це було", - сказав він.

Чоловік був одним з чотирьох, кого забрали медики.

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