У центрі Глазго невідомий напав з ножем на людей у готелі: 3 загиблих

У готелі в центрі Глазго чоловік напав з ножем на людей, за попередніми даними загинули троє осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Інцидент стався у 3-зірковому готелі "Park Inn". Шотландська федерація поліції підтвердила, що серед загиблих був поліцейський. За даними ЗМІ, підозрюваний, ймовірно, був застрелений поліцією.

На місці події знаходяться значні сили поліції. У заяві поліції Шотландії йдеться, що ситуація "контрольована" і не представляє небезпеки для широкого загалу.

Свідок, який бачив наслідки інциденту з офісної будівлі неподалік, сказав, що він бачив чотирьох осіб, вивезених у машинах швидкої допомоги.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR