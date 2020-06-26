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В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей в отеле: трое погибших

Пятница, 26 июня 2020, 16:41

В отеле в центре Глазго мужчина напал с ножом на людей, по предварительным данным, погибли три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Инцидент произошел в трехзвездочном отеле "Park Inn". Шотландская федерация полиции подтвердила, что среди погибших был полицейский. По данным СМИ, подозреваемый, вероятно, был застрелен полицией.

 

На месте происшествия находятся значительные силы полиции. В заявлении полиции Шотландии говорится, что ситуация "контролируемая" и не представляет опасности для широкой общественности.

Свидетель, который видел последствия инцидента из офисного здания неподалеку, сказал, что он видел четырех человек, вывезенных в машинах скорой помощи.

"Я видел человека, лежащего на земле, африканского происхождения, без обуви. Он был на земле с кем, кто держал его за бок - я не знаю, было ли это пулевое ранение, колотая рана или что это было", - сказал он.

Мужчина был одним из четырех, кого забрали медики.

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