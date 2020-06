В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей в отеле: трое погибших

В отеле в центре Глазго мужчина напал с ножом на людей, по предварительным данным, погибли три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Инцидент произошел в трехзвездочном отеле "Park Inn". Шотландская федерация полиции подтвердила, что среди погибших был полицейский. По данным СМИ, подозреваемый, вероятно, был застрелен полицией.

На месте происшествия находятся значительные силы полиции. В заявлении полиции Шотландии говорится, что ситуация "контролируемая" и не представляет опасности для широкой общественности.

Свидетель, который видел последствия инцидента из офисного здания неподалеку, сказал, что он видел четырех человек, вывезенных в машинах скорой помощи.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR