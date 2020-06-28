Повені в Карпатах: ЄС активував механізм цивільного захисту на запит України

Євросоюз активував механізм цивільного захисту у відповідь на терміновий запит України допомогти у подоланні ліквідації наслідків повеней в Карпатах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті ЄК.

"На початку цього тижня інтенсивні дощі призвели до найбільшого затоплення на південному заході України за останні 50 років, в результаті якої постраждали кілька людей і були пошкоджені сотні будинків. Для задоволення засобів першої необхідності українські органи влади активували Механізм цивільного захисту ЄС", - йдеться у повідомленні.

Швеція негайно відреагувала та запропонувала 1,2 кілометра бар'єрів від повені, 250 шлангів та технічних експертів. Окрім шведської допомоги, Єврокомісія надає послуги з картографування постраждалих районів через супутникову систему ЄС Copernicus.

"Впродовж останніх місяців спроможність цивільного захисту була під сильним тиском. Тим не менше, Європейський Союз продовжує виконувати свої зобов'язання допомагати у випадку кліматичних катастроф. Я щиро вдячний Швеції за негайну відповідь", - сказав уповноважений з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Зазначається, що Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації постійно підтримує контакт з українською владою, щоб стежити за ситуацією та направляти подальшу допомогу на відповідні запити.

Нагадаємо, 25 червня Міністерство закордонних справ звернулося до держав-партнерів та штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу у подоланні наслідків природного лиха на Заході України.

Окремі звернення спрямовані до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.