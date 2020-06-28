Наводнения в Карпатах: ЕС активировал механизм гражданской защиты по запросу Украины

Евросоюз активировал механизм гражданской защиты в ответ на срочный запрос Украины помочь в преодолении ликвидации последствий наводнений в Карпатах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте ЕК.

"В начале этой недели интенсивные дожди привели к самому серьезному затоплению на юго-западе Украины за последние 50 лет, в результате которого пострадали несколько человек и были повреждены сотни домов. Для удовлетворения средств первой необходимости украинские органы власти активировали Механизм гражданской защиты ЕС", - говорится в сообщении.

Швеция немедленно отреагировала и предложила 1,2 километра барьеров от наводнения, 250 шлангов и технических экспертов. Кроме шведской помощи, Еврокомиссия оказывает услуги по картографирование пострадавших районов через спутниковую систему ЕС Copernicus.

"На протяжении последних месяцев способность гражданской защиты была под сильным давлением. Тем не менее, Европейский Союз продолжает выполнять свои обязательства помогать в случае климатических катастроф. Я искренне благодарен Швеции за немедленный ответ", - сказал уполномоченный по вопросам управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Отмечается, что Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации постоянно поддерживает контакт с украинской властью, чтобы следить за ситуацией и направлять дальнейшую помощь на соответствующие запросы.

Напомним, 25 июня Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе Украины.

Отдельные обращения направлены в Европейский Союз и Североатлантический альянс.