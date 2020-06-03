Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі

Президент Білорусі підписав указ про відставку уряду країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє державний телеканал "Беларусь 1".

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні прийняв рішення про відставку чинного складу уряду. Відповідний указ підписаний головою держави", - йдеться у повідомленні.



Також на нараді у президента обговорили пропозиції щодо нового складу уряду.

Зазначається, що кадровою ротацією хочуть "зміцнити команду", але "революційні зміни в уряді не потрібні".

Лукашенко неодноразово казав про наміри змінити склад уряду перед президентськими виборами, які мають відбутися 9 серпня 2020 року.

Нинішній склад уряду на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Румасом діяв з 18 серпня 2018 року.