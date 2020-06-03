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Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Среда, 3 июня 2020, 20:21

Президент Белоруссии подписал указ об отставке правительства страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает государственный телеканал "Беларусь 1".

"Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял решение об отставке действующего состава правительства. Соответствующий указ подписан главой государства", - говорится в сообщении.

Также на совещании у президента обсудили предложения по новому составу правительства.

Отмечается, что кадровой ротацией хотят "укрепить команду", но "революционные изменения в правительстве не нужны".

Нынешний состав правительства во главе с премьер-министром Сергеем Румасом действовал с 18 августа 2018 года.

Лукашенко неоднократно говорил о намерениях изменить состав правительства перед президентскими выборами, которые должны состояться 9 августа 2020 года.

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