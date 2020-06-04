Прем’єр Польщі несподівано попросив депутатів проголосувати за довіру уряду

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після розмови з президентом попросив депутатів Сейму провести голосування за довіру уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Обговорення цього питання і голосування очікується у Сеймі в другій половині поточного дня.

За неофіційними даними, цей несподіваний хід прем'єр-міністра є спробою показати єдність табору правих, але політики опозиції стверджують, що таким чином глава уряду бере участь у виборчій кампанії Анджея Дуди.

Моравецький звернувся до депутатів із заявою про вотум довіри уряду, визнавши, що про це його попросив президент.

Прем'єр-міністр сказав, що поляки в даний час потребують в першу чергу в ефективності, справедливості і дій, які реально впливають на здоров'я і економічну реальність.

"У тих обставинах, в яких ми знаходимося, полякам не потрібні скандали, їм не потрібні безплідні дискусії, які ви збуджуєте, їм не потрібні і сурогатні теми, які ви викликаєте для того, щоб прикрити вашу невмілість. Не потрібні полякам і ваші гроші, не потрібні скандали. Полякам потрібна стабільність і спокій, їм потрібні дії на благо республіки", - сказав прем'єр, звертаючись до опозиції.

У своєму виступі прем'єр-міністр виклав "кілька фундаментальних цифр", які, за його словами, свідчать про успіхи уряду і які опозиція намагається нівелювати. Серед іншого він згадав про те, що безробіття впало до рівня другого найнижчого в ЄС, а також про зростання ВВП на 4,2% в останні кілька років і зростання мінімальної зарплати майже на 50%.

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